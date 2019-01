Katharina Thalbach bekommt französischen Orden

Die Schauspielerin Katharina Thalbach (65) wird für ihre künstlerischen Verdienste mit einem französischen Orden ausgezeichnet. Sie bekommt die Ehrung von der französischen Botschafterin Anne-Marie Descôtes am 3. Februar nach einer Vorstellung von „Hase Hase“, wie die Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater am Dienstag in Berlin mitteilte.

Thalbach freute sich demnach sehr über die Ehrung: Sie sei „ungeheuer stolz , dass mich la Grande Nation zu ihrem Offizier gemacht hat!“. Die Berlinerin war in Frankreich als Schauspielerin und als Regisseurin aktiv. Der Orden („Ordre des Arts et des Lettres“) wird vom französischen Kulturministerium verwaltet.