Kate Winslet verletzt sich beim Basketball-Spielen

New York (dpa) - Eigentlich wollte Oscar-Gewinnerin Kate Winslet (34) am Wochenende nur eine Runde Basketball mit ihren beiden Kindern Mia (9) und Joe (6) spielen. Dabei verletzte sie sich jedoch so unglücklich, dass sie am Montag nicht zur Arbeit gehen konnte.

Winslet dreht derzeit für den US-Fernsehsender HBO die Mini-Serie „Mildred Pierce“. „Sie fiel hin, nachdem sie von einem Basketball am Kopf getroffen wurde und erlitt so dunkle Blutergüsse, dass sie mit Make-up nicht überschminkt werden konnten. Also musste die gesamte Produktion am Montag eine Pause machen“, sagte ein Insider der „New York Post“. Ein Sprecher von Winslet bestätigte den Zwischenfall und sagte: „Es geht ihr gut“.