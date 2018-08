Karten für Erlebnispark Tripsdrill zu gewinnen

Ravensburg - Im Herzen von Baden-Württemberg, inmitten von Wäldern, Obstwiesen und Weinbergen, liegt der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn bei Stuttgart. Deutschlands erster Erlebnispark bietet über 100 Attraktionen für die ganze Familie sowie einen Wildpark mit rund 40 Tierarten. Und wie eh und je sorgt der berühmte Jungbrunnen für spritzige Erfrischung und vielleicht sogar wirklich für die eine oder andere Überraschung. Neu ist in dieser Saison das Fahrgeschäft „Höhenflug“, das an den Schneider von Ulm erinnern soll. Schwindelfreie Überflieger können sich dabei in 20 Metern Höhe den Wind durch die Haare wehen lassen oder sich mit turbulenten Überschlägen ein Flug-Duell liefern. Rund geht es auch in der Katapult-Achterbahn „Karacho“, die in 1,6 Sekunden von Null auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Wir verlosen heute dreimal zwei Freikarten für den Erlebnispark Tripsdrill.

Wer Freikarten für den Erlebnispark Tripsdrill gewinnen möchte, muss bis spätestens Mittwoch, 29. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 0137/9886316 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Tripsdrill“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz