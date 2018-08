Karten für Erlebnis-Schifffahrt Grill & Chill zu gewinnen

Wer die zwei Gutscheine für die Abendschifffahrt „Grill & Chill“ gewinnen möchte, muss bis spätestens Freitag, 10. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 0137/9886316 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Bodenseeschiff“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen.

Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz

Während die Sonne langsam im See versinkt, Grillspezialitäten genießen und die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen – das ist kurz zusammengefasst das, was die Gäste der Grill-&-Chill-Schifffahrt auf dem Bodensee erleben. Die Passagiere haben die Auswahl zwischen Schweine- und Putenmedaillons, Rindfleisch, Bratwurst, Folienkartoffeln mit Kräuterquark, gegrilltem Gemüse, würzigen Soßen und Salaten der Saison.

Wir verlosen heute einmal zwei Gutscheine für die Grill-&-Chill-Schifffahrt auf dem Bodensee am 31. August. Die Abendrundfahrt in den Obersee beginnt um 18.25 Uhr in Konstanz und um 19 Uhr in Meersburg. Wer mitmachen möchte – einfach anrufen und gewinnen. Viel Glück!