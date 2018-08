Karten für Besucherbergwerk im Lostopf

An heißen Sommertagen ist eine Fahrt ins Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Aalen genau das Richtige. Denn tief drinnen im Berg herrschen immer kühle elf Grad Celsius. Grund genug also, bei unserem heutigen Gewinnspiel mitzumachen. Wir verlosen fünfmal zwei Eintrittskarten in den Tiefen Stollen.

Das Bergwerk in Aalen wurde einst als Eisenerzgrube Wilhelm I. genutzt. Von 1608 bis 1939 baute man dort Eisenerz ab.

Heute bringt die Grubenbahn Besucher 400 Meter tief in das Bergwerk hinunter. In einer Multivisonsschau und auf dem anschließenden 800 Meter langen geführten Rundgang durch die interessanten Stollen, Schächte und Gänge erleben die Besucher die jahrhundertealte Arbeitswelt. Seit 2017 ist das Besucherbergwerk außerdem eine von 26 Infostellen des Geoparks Schwäbische Alb.