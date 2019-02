Kartellamt schränkt Facebooks Datensammlung massiv ein

Die Handtmann Armaturenfabrik entlässt im Lauf des ersten Halbjahres 2019 rund 70 ihrer 150 Mitarbeiter am Standort Biberach. Das teilte die zur Handtmann-Unternehmensgruppe gehörende Firma am frühen Mittwochabend mit. Grund für diesen harten Schritt sei die schwierige Lage in der Brauindustrie. Die Handtmann Armaturenfabrik hat sich unter anderem auf den Bau von Rohr- und Filtersystemen für Brauereien spezialisiert. Für die betroffenen Mitarbeiter sollen Einsatzmöglichkeiten in anderen Firmen der Unternehmensgruppe geprüft werden.