Karliczek verteidigt geplante Bafög-Reform

Menschenmassen auf dem Bahnsteig, ein völlig überfüllter Zug, hilfloses Bahnpersonal: Was Virginia Schweikert von einem Sonntag vor zwei Wochen am Aulendorfer Bahnhof berichtet, klingt beunruhigend. In einem offenen Brief wendet sich die Ravensburgerin an die Deutsche Bahn. Darin schildert sie chaotische Vorgänge auf dem Bahnsteig und findet deutliche Worte: „Der Schienenersatzverkehr ist nicht gut genug geregelt.“ Die Pressestelle der Bahn sieht indes keinen Zusammenhang mit dem Schienenersatzverkehr.