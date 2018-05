Karl Lagerfeld verabscheut Angela Merkel

Von Schwäbische Zeitung

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Blutreiter stetig zurückgegangen und hat das Niveau von 1984 erreicht. Im Gegenzug nehmen die Teilnehmer bei den Musikkappellen zu. In diesem Jahr sind es über 4000. Im Interview mit SZ-Redakteur Markus Reppner spricht Dekan Ekkehard Schmid über die Gründe für den Rückgang der Blutreiter, das Profil des Blutritts und die Diskussion um die Frage, ob in Zukunft auch Frauen mitreiten sollten.

Herr Schmid, die Anzahl der Blutreiter ist rückläufig.