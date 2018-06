Karius mit Gehirnerschütterung im Champions-League-Finale

Von Schwäbische Zeitung

Erinnerungen an die Wahl vor acht Jahren werden wach: Wie 2010 bewerben sich sieben Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters von Sigmaringen. Am Montag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, sind noch einmal zwei Kandidaten hinzugekommen: Siegfried Geprägs (62), Rentner aus Pfullingen, und ein Interessent, der sich noch nicht öffentlich zu erkennen gibt. Sein Name wird erst am Dienstag öffentlich, wenn der Gemeindewahlausschuss tagt. Sechs Herausforderer wollen Bürgermeister Thomas Schärer das Amt streitig machen.