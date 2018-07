Karaoke-Sänger gewinnt eine Million Maultaschen

Moskau (dpa) - Eine Million Maultaschen - das war der Hauptgewinn bei der „8. Weltmeisterschaft für Karaoke-Sänger“ in Moskau. Edward Pimentel (30), Telefontechniker aus den USA, braucht sich nun länger keine Sorgen mehr um die tägliche Kost zu machen.

„Wenn ich jeden Tag 100 Stück davon esse, reicht das für 27 Jahre“, rechnete der aus Albuquerque (US-Bundesstaat New Mexico) stammende Interpret am Sonntag der Nachrichtenagentur Itar-Tass zufolge vor. Die russischen Maultaschen („Pelmeni“) werden traditionell tiefgefroren aufbewahrt.

Zuschauer wählten Pimentels Version von „DJ's Got Us Fallin' In Love“ von US-Sänger Usher auf Platz Eins. Eine Fachjury entschied sich dagegen für zwei Finnen, sie erhielten Karaoke-Computer. An dem dreitägigen Wettbewerb in einem Club hatten Sänger aus 16 Ländern, darunter Deutschland, teilgenommen.