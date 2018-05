Kanzlerin Merkel beginnt politische Gespräche in Peking

Von Schwäbische Zeitung

Ein 48-jähriger pakistanischer Asylbewerber hat am Dienstag gegen 9.15 Uhr beim Landratsamt in Tuttlingen randaliert. Der polizeibekannte Mann schlug zunächst mit einer Holzlatte, die mit Schrauben und Nägeln gespickt war, die Scheibe an einem Büro der Ausländerbehörde ein. Am Montag soll ihm wegen anderer Delikte vor dem Amtsgericht in Tuttlingen der Prozess gemacht werden.

Durch das entstandene Loch zertrümmerte der Mann den PC-Bildschirm auf einen Schreibtisch.