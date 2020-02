Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl gegen 49ers

Brandgeruch in der Luft, eine große Rauchwolke in der Dunkelheit: Im McDonald’s-Restaurant im Gewerbegebiet „Südspitze“ ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Meldung ist um 21.04 Uhr eingegangen, berichtete Andreas Bochtler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus allen Teilorten sowie DRK und ASB, außerdem hatte die Einsatzleitung Kräfte von der Feuerwehr in Biberach angefordert.

Die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude aufgehalten haben, wurden ...