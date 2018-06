Kaninchen kommt regelmäßig mit zur Oper

Sie übertragen gefährliche Krankheiten, sind unhygienisch und fressen nahezu alles. Deshalb gelten sie als die größten Schädlinge in der Land- und Nahrungsmittelwirtschaft: Ratten genießen keinen guten Ruf. Und sie vermehren sich. In Ravensburg wurden jüngst einige besonders fette Exemplare am helllichten Tag gesichtet. Für Experten ein alarmierendes Anzeichen, dass die Populationen stark wachsen. Die Stadtverwaltung will jedoch nicht von einer Rattenplage sprechen.