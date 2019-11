Kanadas Premierminister stellt neues Kabinett vor

Ohne einen Schritt vorwärts gekommen zu sein, ist am Dienstag die erste Gesprächsrunde zwischen der Geschäftsleitung von Bosch Automotive Steering, dem Betriebsrat und der IG Metall zu Ende gegangen. Der Grund, dass die Gespräche abgebrochen wurden, fand sich in drei Umschlägen, die dem IG-Metall-Bevollmächtigten Roland Hamm und dem Betriebsratsvorsitzenden von Bosch AS, Alessandro Lieb, anonym und per Post zugegangen waren – mit einem brisanten Inhalt.