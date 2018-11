Kampf um Weihnachtsgeld: Gebäudereiniger starten Warnstreik

Die mit Flüchtlingen zusammenhängende Kriminalität ist in den ersten Monaten des Jahres zurückgegangen. Dies sagte der kommissarische Präsident des Polizeipräsidiums Konstanz am Mittwochabend vor dem Sigmaringer Gemeinderat. „Wir sind auf einem guten Weg, allerdings müssen wir die Freiluftsaison abwarten“, sagte Gerold Sigg. In seinem Bericht kündigte er an, dass die bei der LEA geplante Polizeiwache im Spätherbst öffnen werde. Laut SZ-Informationen ist die Wache außerhalb der Erstaufnahmestelle gegenüber von der Wache geplant.