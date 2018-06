Kaminski doch noch zur WM? Polens Abwehrchef verletzt

Abwehrspieler Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart könnte nachträglich doch noch zum finalen WM-Kader der polnischen Fußball-Nationalmannschaft stoßen.

Der am Vortag eigentlich aussortierte Verteidiger wird möglicherweise nachnominiert, weil sich Polens Abwehrchef Kamil Glik im Training an der Schulter verletzt hat. Glik soll in Nizza zunächst untersucht werden, wie der polnische Verband mitteilte.

Der 26-jährige Kaminski war wegen Gliks Verletzung am Montag im Trainingslager im polnischen Arlamow geblieben. Laut Nationalcoach Adam Nawalka würde Kaminski für den 23-köpfigen WM-Kader nachnominiert, sollte Glik das Turnier verletzungsbedingt verpassen.

