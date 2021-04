Kamala Harris bekommt Wachsfigur bei Madame Tussauds

Es ist eigentlich ein Familienidyll, was sich der Besucherin bei der achtköpfigen Familie in Spaichingen bietet. Trotz eines kürzlichen schweren Schicksalsschlags. Doch was schwer wiegt: Das Damoklesschwert der Zwangsräumung hängt über ihr, weil sie einfach keine geeignete Wohnung findet.

Mit ihren kleinen Füßchen kommt Kira in die Wohnküche getrippelt, klettert für ein paar Minuten auf Mamas Schoß und stürzt sich nach der kurzen Erholung wieder ins Getümmel des Spiels mit ihren Schwestern und deren Freundinnen.