Kalkbrenner-Brüder brechen Charts-Rekord

Baden-Baden/Berlin (dpa) - Das Berliner Brüderpaar Paul und Fritz Kalkbrenner hat einen Hitparadenrekord aufgestellt. Der Song „Sky And Sand“ aus dem Musikfilm „Berlin Calling“, in dem Paul Kalkbrenner die Hauptrolle spielt, war insgesamt 108 Mal in den wöchentlichen Top 100 der Single-Charts platziert.

Damit lösten die Brüder die bisherigen Rekordhalter DJ Ötzi und Nik P. ab, die es mit ihrem Partysong „Ein Stern (... der deinen Namen trägt)“ 107 Mal in die Charts schafften. Unheilig belegt mit dem Lied „Geboren um zu leben“ und 105 wöchentlichen Chart-Nennungen Rang drei in der Bestenliste, die alle Single-Platzierungen seit 1977 berücksichtigt, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Freitag mitteilte.

Um Weihnachten herum könnte der Rekord jedoch wackeln: Die Gruppe Wham! war mit ihrem Klassiker „Last Christmas“ bereits 99 Mal in den Top 100 vertreten - und schafft es fast jedes Jahr in den Wochen vor dem Fest wieder aufs Neue in die Charts.