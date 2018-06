Kaley Cuoco feiert Junggesellinnenabschied

US-Schauspielerin Kaley Cuoco (32), bekannt als Penny aus der TV-Serie „The Big Bang Theory“, hat ausgiebig ihren Junggesellinnenabschied gefeiert. „Die magischste Nacht aller Zeiten“, schrieb sie am Sonntag auf Instagram und setzte ein Herzchen-Symbol dazu.

„Danke an meine umwerfenden Freunde und Familienmitglieder, die meine Zukunft als Mrs. Cook gefeiert haben! Ich habe mich nie mehr geliebt gefühlt.“

Cuocos Schwester Briana setzte noch eins drauf - sie postete ein Foto zusammen mit Schwester und Mutter: „Geliebt ist nicht stark genug ausgedrückt dafür, wie du geliebt wirst.“

In einem Video, das die Schauspielerin veröffentlichte, tanzt sie zusammen mit ihrer Mutter zum Song „Glory Days“ von Bruce Springsteen. Auch TV-Juror Brad Goreski postete auf Instagram ein Video, in der die zukünftige Ehefrau von Karl Cook wilde Tanz-Moves zeigt. Dazu schrieb er: „Habe ich erwähnt, dass sie verlobt ist?“ Während Cuoco in einem weißen Minikleid feierte, waren alle anderen Gäste in pink gekleidet, was für stimmungsvolle Partyfotos sorgte.

