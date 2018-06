Kalenderblatt 2018: 8. Juni

Jetzt steht es Schwarz auf Weiß: In den Kinderheimen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal in Wilhelmsdorf im Landkreis Ravensburg und in Korntal im Landkreis Ludwigsburg sind Kinder sexuell, physisch und psychisch missbraucht worden. Das ist das Ergebnis eines Aufklärungsberichtes, der sich mit den Jahren zwischen 1950 und 1990 beschäftigt. Der Bericht steht am Ende eines langwierigen Aufarbeitungsprozesses, der 2014 gestartet wurde. Am Donnerstag ist das 400-Seiten-Werk auf einer Pressekonferenz in Stuttgart vorgestellt worden.