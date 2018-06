Kalenderblatt 2017: 23. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Februar 2017

8. Kalenderwoche

54. Tag des Jahres

Noch 311 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Otto, Romana, Willigis

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Deutsche Börse und die London Stock Exchange teilen mit, dass sie ein Zusammengehen prüfen. 2012 - Mit einem Staatsakt wird in Berlin der zehn Opfer der Neonazi-Mordserie gedacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet die Morde der Zwickauer Terrorzelle NSU als „Schande für unser Land“. 2007 - Insgesamt 46 Staaten einigen sich in Oslo auf gemeinsame Initiativen für ein weltweites Verbot besonders gefährlicher Streubomben bis Ende 2008. Die Bundesregierung erhält den Auftrag zur Ausarbeitung eines Verbotstextes. 2002 - In Kolumbien entführen FARC-Rebellen die Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt. Nach sechs Jahren Geiselhaft wird sie am 2. Juli 2008 von kolumbianischen Streitkräften in einem Hubschrauber befreit. 1997 - Bundespräsident Roman Herzog eröffnet die „Galerie der Gegenwart“, den kubusförmigen Erweiterungsbau der Hamburger Kunsthalle. 1967 - Der Seenotrettungskreuzer „Adolph Bermpohl“ verunglückt bei Sturm auf See. Vier Besatzungsmitglieder und drei zuvor gerettete Seeleute sterben. 1951 - Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg dürfen deutsche Schiffe statt der internationalen Signalflagge „C“ die schwarz-rot-goldene Flagge setzen. 1905 - In Chicago (US-Bundesstaat Illinois) gründet der Rechtsanwalt Paul Percy Harris mit drei Freunden den weltweit ersten „Rotary Club“. 1874 - Der britische Major Walter Clopton Wingfield lässt in London ein Patent für Tennis unter der Bezeichnung „Sphairistike“ (griechisch für Ballspiel) eintragen.

AUCH DAS NOCH

2005 - dpa meldet: Mit einem mobilen Büro, das durch beliebte Skigebiete Österreichs tourt, sucht die steirische Diözese Graz-Seckau „neue Wege der Kommunikation zwischen katholischer Kirche und ihren Gläubigen“.

GEBURTSTAGE

1981 - Jan Böhmermann (36), deutscher Radio- und Fernsehmoderator („Neo Magazin Royale“) 1967 - Michael Michalsky (50), deutscher Modedesigner 1963 - Andrea Sawatzki (54), deutsche Schauspielerin und Autorin („Klimawechsel“) 1960 - Kronprinz Naruhito (57), japanischer Thronfolger, ältester Sohn von Kaiser Akihito 1899 - Erich Kästner, deutscher Schriftsteller und Journalist („Emil und die Detektive“), gest. 1974

TODESTAGE

2016 - Peter Lustig, deutscher Fernsehmoderator, ZDF-Kinder-Sendereihe „Löwenzahn“ 1981-2005, geb. 1937 1942 - Stefan Zweig, österreichischer Schriftsteller („Schachnovelle“), geb. 1881