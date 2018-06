Kalenderblatt 2015: 13. Mai

Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Mai 2015:

20. Kalenderwoche

133. Tag des Jahres

Noch 232 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Servatius

HISTORISCHE DATEN

2014 - Für Verbraucherkredite dürfen Banken keine Bearbeitungs- gebühren für verlangen. Entsprechende Klauseln in den Kreditverträgen seien unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof.

2005 - In Laos haben Biologen eine neue Nagetierart entdeckt, die „Felsratte“ (Laonastes aenigmamus).

2000 - Die Olsen Brothers aus Dänemark gewinnen den 45. Grand Prix d’Eurovision de la Chanson mit „Fly on the wings of love“.

1990 - Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen löst die SPD die CDU/FDP-Regierung unter Ernst Albrecht ab. Gerhard Schröder (SPD) wird Ministerpräsident

1981 - Auf dem Petersplatz in Rom wird Papst Johannes Paul II. bei einem Attentat des türkischen Rechtsextremisten Ali Agca durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1958 - Unter Führung des Generals Jacques Massu putscht die französische Armee in Algier gegen die Regierung in Paris.

1927 - An der Berliner Börse kommt es zu einem „Schwarzen Freitag“. Die Börsenkurse sinken um bis zu 80 Prozent.

1906 - Die französisch-polnische Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie wird die erste Frau, die an der Sorbonne in Paris lehrt.

1710 - In Berlin beginnen die Bauarbeiten für ein „Pesthaus“. Der preußische König Friedrich Wilhelm I. lässt diese Krankenanstalt 1727 zu einem Militärlazarett mit Ausbildungsstätte ausbauen und nennt sie „Charité“.

AUCH DAS NOCH

1989 - dpa meldet: Ein 1965 in Dschibuti per Luftpost aufgegebener Brief erreicht nach einem knappen Vierteljahrhundert seinen Adressaten in Frankreich.

GEBURTSTAGE

1968 - Sonja Zietlow (47), deutsche Moderatorin („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“)

1950 - Stevie Wonder (65), amerikanischer Sänger und Komponist („You Are the Sunshine of My Life“)

1940 - Bruce Chatwin, britischer Schriftsteller („Traumpfade“), gest. 1989

1907 - Daphne du Maurier, britische Schriftstellerin („Die Vögel“), gest. 1989

1883 - Douglas Fairbanks, amerikanischer Schauspieler und Produzent („Das Zeichen des Zorro“), Mitbegründer des Filmstudios United Artists 1919, gest. 1939

TODESTAGE

1961 - Gary Cooper, amerikanischer Schauspieler („12 Uhr mittags“), geb. 1901

1930 - Helene Lange, deutsche Frauenrechtlerin, Lehrerin und Sozialreformerin, Mitbegründerin des „Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins“, geb. 1848