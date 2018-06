Kalenderblatt 2015: 11. Mai

Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Mai 2015:

20. Kalenderwoche

131. Tag des Jahres

Noch 234 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Gangolf, Joachim, Mamertus

HISTORISCHE DATEN

2014 - Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa kommen mindestens 15 Menschen ums Leben.

2010 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) weist einen Einspruch der Bundesregierung gegen ein Urteil über die nachträgliche Sicherungsverwahrung eines Häftlings zurück. Damit ist die Verurteilung Deutschlands rechtskräftig.

2005 - Als zweites deutsches Kernkraftwerk wird der Atommeiler im nordbadischen Obrigheim abgeschaltet.

2000 - Indien wird nach China zum zweiten Land mit mehr als einer Milliarde Einwohnern. Die Bevölkerungsorganisation der Vereinten Nationen UNFPA und die Regierung erklärten symbolisch die in Neu-Delhi geborene Aastha Arora zur milliardsten Einwohnerin.

1990 - In Bonn konstituiert sich der Bundestagsausschuss „Deutsche Einheit“, der den deutschen Einigungsprozess begleiten soll.

1985 - Eine weggeworfene Zigarette löst einen Brand der hölzernen Tribüne im Fußballstadion von Bradford (Großbritannien) aus. 56 Menschen sterben, etwa 200 werden verletzt.

1960 - Der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wird vom israelischen Geheimdienst Mossad in Buenos Aires aufgespürt und nach Israel entführt.

1916 - Albert Einstein veröffentlicht „Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie“ in den Annalen der Physik. Einsteins Manuskript erreicht den Verlag am 20. März 1916. Der Aufsatz erscheint in Heft 7 der Zeitschrift, das am 11. Mai 1916 ausgegeben wird.

1860 - Der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi landet mit rund 1000 Freiwilligen an der Küste Siziliens. In kurzer Zeit erobern seine „Rothemden“ in ihrem „Zug der Tausend“ die Insel.

AUCH DAS NOCH

1994 - dpa meldet: Die eineiigen 29 Jahre alten Zwillinge Josie Beatson und Kath Oliver haben in einer Klinik in Sheffield im Abstand von wenigen Stunden jeweils eine Tochter zur Welt gebracht.

GEBURTSTAGE

1975 - Sascha Lobo (40), deutscher Autor und Blogger

1965 - Guido Maria Kretschmer (50), deutscher Modedesigner

1941 - Eric Burdon (74), britischer Bluessänger („Spill The Wine“)

1921 - Hildegard Hamm-Brücher (94), deutsche Politikerin, Mitglied der FDP 1948-2002

1904 - Salvador Dalí, spanischer Maler („Langusten-Telefon“), gest. 1989

TODESTAGE

1990 - Hanne Wieder, deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Chansonnette, geb. 1929

1981 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker („No Woman No Cry“), geb. 1945