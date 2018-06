Kalenderblatt 2015: 10. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Dezember 2015

50. Kalenderwoche

344. Tag des Jahres

Noch 21 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Angelina, Bruno, Diethard

HISTORISCHE DATEN

2014 - Fürstin Charlène von Monaco bringt Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen, zur Welt.

2013 - Als letztes Bundesland schafft Niedersachsen die Studiengebühren an seinen Hochschulen ab. Der Landtag in Hannover beschließt den Wegfall zum Wintersemester 2014/2015.

2010 - Ein französischer TGV und ein deutscher ICE begegnen sich mitten auf der Brücke zwischen Straßburg und Kehl. Mit diesem symbolischen Akt wird eine neue Eisenbahnbrücke über den Rhein eingeweiht.

2005 - Bei einem Flugzeugunglück in Port Harcourt (Nigeria) kommen 107 Menschen ums Leben, darunter etwa 70 Schüler. Die Maschine hatte die Landebahn verfehlt.

2000 - In Rumänien gewinnt der Exkommunist Ion Iliescu die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 66,83 Prozent der Stimmen.

1950 - Der Deutsche Sportbund (DSB) wird als Dachorganisation der Landessportbünde und Sportfachverbände gegründet.

1936 - Der britische König Edward VIII. dankt zugunsten seines Bruders ab, um die Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten.

1901 - In Stockholm und Christiania (heute Oslo) werden erstmals die Nobelpreise verliehen.

1520 - Martin Luther verbrennt feierlich die päpstliche Bulle, die ihn zum Ketzer erklärt.

AUCH DAS NOCH

1988 - dpa meldet: „Schweinerei“ bei der Hamburger Polizei: Eine Revierwache in der Hansestadt wird kurzerhand zum Stall umfunktioniert, nachdem Beamte ein herrenloses Ferkel auf einer Hauptverkehrsstraße eingefangen haben.

GEBURTSTAGE

1966 - Jennifer Nitsch, deutsche Schauspielerin („Allein unter Frauen“), gest. 2004

1960 - Kenneth Branagh (55), britischer Regisseur („Viel Lärm um Nichts“), Schauspieler und Drehbuchautor

1921 - Christine Brückner, deutsche Schriftstellerin („Jauche und Levkojen“), gest. 1996

1915 - Karl Fruchtmann, deutscher Regisseur („Der Schatz des Priamos“), gest. 2003

1815 - Ada Lovelace, britische Mathematikerin, gilt als erste Programmiererin der Welt, gest. 1852

TODESTAGE

2005 - Richard Pryor, amerikanischer Schauspieler („Die Glücksjäger“) und Entertainer, geb. 1940

1967 - Otis Redding, amerikanischer Soulsänger („Sittin' on the Dock of the Bay“), geb. 1941