Kai Häfner rückt in WM-Kader der deutschen Handballer

In der Ravensburger Oberschwabenhalle werden am Samstag bei Ride on Fire rund 300 Sportler auf Indoorcyclingrädern schwitzen. Um 21 Uhr beginnt dort die Aftershowparty - mit einem besonderen Gast: Dr. Alban, bürgerlicher Name: Alban Uzoma Nwapa.

In den 90er-Jahren hat er mit Hits wie "It's my life", "Sing Hallelujah" oder "Hello Africa" eine ganze Generation zum Tanzen gebracht. Als Vertreter der kitschig-klischeehaften "Eurodance"- und "Dancefloor" Musikepoche war der Mann, eigentlich ein schwedischer Zahnarzt, nicht mehr aus den ...