Kabinett will Dürre-Erleichterung für Viehhalter beschließen

An der Ecke Ravensburgerstraße, Franz-Beer-Straße und Syrlinstraße haben in dieser Woche Abbrucharbeiten begonnen. Und wenn die Bagger ihre Arbeit getan und die Reste auf dem ehemaligen Areal des Autohauses BMW Auer beseitigt haben, beginnt in der zweiten Hälfte des Septembers der Bau des neu entstehenden Syrlin Quartiers Weingarten (SQW). Auf 6100 Quadratmetern sollen Ende 2018, so das offizielle Fertigstellungsdatum, Räume für Büros und Dienstleister entstanden sein.