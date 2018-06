Kabinett verlängert Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in Mali

Das Kabinett hat den Auslandseinsatz der Bundeswehr zur Ausbildung der Streitkräfte im westafrikanischen Mali um ein Jahr verlängert. Dabei geht es um eine Beteiligung an der Militärmission der Europäischen Union. In Mali hat die Bundeswehr derzeit 150 Soldaten zur Ausbildung der Armee stationiert. Sie sollen dazu beitragen, die militärischen Fähigkeiten der malischen Streitkräfte im Kampf gegen Islamisten und letztlich die territoriale Einheit Malis wiederherzustellen. Der Bundestag hatte das EUTM-Mandat erstmals am 28. Februar 2013 erteilt.