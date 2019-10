Kabinett schafft Zentralstelle für Hassbekämpfung beim BKA

Bilder, Spiegel oder technische Geräte ohne verpatzte Löcher aufhängen: Mit seinem „Drillstamp“ ist der Biberacher Alexander Jentzmyk in der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“ angetreten. Sein Ziel: Ein Investment in Höhe von 100.000 Euro im Tausch gegen 25 Prozent an seinem Unternehmen zu erreichen.

Die fünf Investoren machten es äußerst spannend, konnten zum Teil keinen Markt für den Bohrlock-Marker erkennen. Doch ein „Löwe“ biss an – und es war sogar der Wunschpartner des 42-Jährigen.