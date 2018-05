Kabinett: Klagerechte für Verbraucher und Familiennachzug

Im Fall der getöteten 22-Jährigen aus Weißensberg hat die Kriminalpolizei neue Details bekannt gegeben. Offenbar sah die Tötung anfangs wie ein Selbstmord aus. In gut zwei Wochen beginnt die Verhandlung gegen den 34-jährigen Serben vor dem Kemptener Landgericht. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung und Mord.

Für die Verhandlung des Falls sind drei Tage angesetzt. In dieser Zeit soll das Gericht klären, was sich am Nachmittag des 19. Juni 2017 in dem Mehrfamilienhaus in Wildberg abgespielt hat.