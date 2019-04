K.-o.-Tropfen Schachmatt setzen

Wer kennt das nicht?: Es ist Wochenende, die Tanzfläche in der Disco ist rappel voll, im Bierzelt beim örtlichen Stadtfest wird auf Tischen und Bänken getanzt – und die Aufmerksamkeit ist bei allen anderen Dingen, nur nicht beim eigenen Getränk. Das steht herrenlos auf dem Tresen, dem Tisch oder in irgendeiner Ecke. Eine Nachlässigkeit, die unter Umständen schlimme Folgen haben kann.

So ist es einer Freundin von Kim Eisenmann und Sven Häuser ergangen, als sie gemeinsam ein Stadtfest besuchten. „Sie wurde am nächsten Tag im Park gefunden, hatte keine Kleidung an und war ziemlich übel zugerichtet“, sagt Eisenmann. Am Ende stellte sich heraus, dass sie Opfer von K.-o.-Tropfen wurde. Je nach Dosierung und körperlicher Verfassung können K.-o.-Tropfen Schwindel und Übelkeit verursachen und die Opfer willenlos, manipulierbar und bewusstlos machen. Ein Filmriss am nächsten Tag ist oft die Folge.

Wie häufig Übergriffe durch K.-o.-Tropfen in Baden-Württemberg vorkommen, dazu gibt es laut Horst Haug vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg keine verlässlichen Zahlen, da hierzu keine spezielle Erfassung erfolge. Er spricht von rund 205 Fällen der Körperverletzung durch Vergiftung allein im Jahr 2017. Das sei jedoch nur ein Näherungswert, da auch Gift im Essen und andere Vergiftungen in dieser Erhebung inbegriffen sind. Zudem baut der Körper die Tropfen innerhalb weniger Stunden vollständig ab, was einen Nachweis umso schwerer macht. Über die Gründe, warum Menschen zu K.-o.-Tropfen greifen, darüber will Haug nicht spekulieren. Klar sei jedoch: Längst nicht immer seien es sexuelle Übergriffe an Frauen, die aus dem unfreiwilligen Konsum resultieren. „Es gibt auch männliche Opfer“, sagt Haug. Auch Diebstahldelikte spielen zum Teil eine Rolle.

Der Übergriff auf ihre Freundin war für Eisenmann und Häuser Schock und Weckruf zugleich. „Ich dachte immer, K.-o.-Tropfen gibt’s bei Techno-Events oder irgendwo ganz weit weg. Aber das war bei uns auf dem Stadtfest“, sagt Eisenmann. Mit ihrem Lebensgefährten und Geschäftspartner Häuser überlegte sich die Gründerin aus Waldbronn bei Karlsruhe, etwas gegen die verborgene Gefahr zu unternehmen. Das Ergebnis hielten die beiden dann 2018 in Händen: das Xantus-Drinkcheck-Armband – das laut eigenen Angaben weltweit erste Armband, das K.-o.-Tropfen entlarvt und ab Mitte April im Onlinehandel von „dm“ erhältlich sein wird.

Eisenmann zufolge funktionier das ganz einfach: Jedes Armband ist ein Doppeltest. Der Tester rührt sein Getränk um, tupft ein bisschen davon auf eines der beiden Testfelder, wartet ein paar Sekunden und sieht dann, ob K.-o-Tropfen in das Getränk gemischt wurden oder nicht. Möglich macht das ein Farbreaktionstest. Ist das Getränk sauber, verfärbt sich die Testfläche gelblich-gräulich. Sind K.-o.-Tropfen im Spiel, wird das Testfeld dunkelblau. „Blau ist also böse“, sagt Eisenmann.

Den Test haben Eisenmann und Häuser absichtlich in Form eines Armbands gestaltet. „Der Hauptgrund ist die Prävention“, sagt Eisenmann. Sie glaubt, dass potentielle Täter das Armband am Handgelenk ihres Opfers wahrnehmen und so abgeschreckt sein könnten. Zusätzlich erfülle es eine Erinnerungsfunktion. „So ein kurzer Blick aufs Handgelenkt reicht um sich zu erinnern: Ups, da war doch was, K.-o.-Tropfen, ich sollte aufpassen.“ Außerdem sei es partytauglich, da man es immer bei sich trage, auch wenn man keine Tasche dabei habe.

Hundertprozentig zuverlässig ist das Armband allerdings nicht: Geben die Tester zu viel vom Getränk auf die Testfläche, reagiert es ungenau. Auch bei stark milchhaltigen Getränken reagiert der Test nicht zuverlässig. Zudem wurde das Armband für die bei K.-o.-Tropfen häufig verwendete Substanz GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) entworfen. Nach mehreren erfolgreichen Testdurchläufen in einem unabhängigen Labor kann die 25-Jährige für die Zuverlässigkeit garantieren. Auf alle anderen narkotisierenden Mittel schlägt es jedoch nicht an. Kommen die Testfelder beim Händewaschen mit reinem Wasser in Berührung, schaltet sich der zusätzlich eingebaute PH-Test ein. Die Felder färben sich dann ebenfalls bläulich. „Das ist einfach eine Sicherheitsfunktion“, sagt Eisenmann. So könne man erkennen, dass der Test nicht mehr aktiv ist.

Uwe Stedtler, stellvertretender Leiter der Vergiftungsinformationszentrale Freiburg, glaubt, dass das Armband seine Träger in falscher Sicherheit wiegt. „Auch GBL wird zum Beispiel häufig benutzt, in Tests wird die Substanz aber nicht erfasst“, sagt Stedtler. Außerdem seien unzählige Schlaf-, Allergie- und sonstige Mittel wie Cetamin, Scopolamin oder Diazepam im Umlauf. Bei hoher Dosierung können diese Mittel ebenfalls narkotisierend wirken, haben am Ende also einen ähnlichen Effekt wie GBL (Gamma-Butyrolacton) oder GHB. Zusammenfassend heißt das für Stedtler: „Wenn der Test anschlägt, ist das eine Warnung – wenn nicht, heißt das gar nichts.“ Was das Armband aber leisten könne, sei eine gewisse Sensibilisierung.

Auf diese zielt auch Eisenmann ab. „Man kann sich nur vor K.-o.-Tropfen schützen, indem man achtsam ist.“ Sie schlägt vor, das Getränk immer bei sich zu haben, die Hand oder eine Serviette als Deckel zu benutzen. „Das ist ganz arg wichtig“, sagt Eisenmann. Ihr Testarmband sei dabei nur als zusätzliche Absicherung gedacht.