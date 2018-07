Künstler-Utopien gegen die Katastrophe

Hamburg (dpa) - „In welcher Welt leben wir und wie wollen wir sie gestalten?“ - Mit dieser Frage beschäftigt sich die Schau „Klimakapseln. Überlebensbedingungen in der Katastrophe“ im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe.

„Das, was wir im Moment diskutieren, wird nicht ausreichen, um den Klimawandel aufzuhalten. Deshalb müssen wir uns mit Anpassungen auseinandersetzen“, sagte Kurator Friedrich von Borries in Hamburg. Die Ausstellung (28. Mai bis 8. August), eine Kooperation mit der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK), zeigt historische und aktuelle klimabezogene Modelle, Konzepte und Utopien aus Design, Kunst und Architektur, die Visionen für ein Überleben in der Katastrophe entwerfen.

Zu sehen sind 25 mobile, temporäre und urbane Kapseln, mit denen menschliches Leben unabhängig von den klimatischen Bedingungen möglich werden soll - von schwimmenden Städten über Körperkapseln bis zu Naturkapseln, die die Natur vor den Menschen schützt. Die Ausstellung beginnt mit der interaktiven Installation „La Parole“ des argentinischen Künstlers Pablo Reinoso. Jeweils zwei Besucher können ihre Köpfe in die Aufblaskonstruktion hineinstecken und einen gemeinsamen Luft-, Seh- und Hörraum teilen. „Es geht um die Frage, wie Menschen ihren Körper vor verschmutzter Luft, Umweltgiften und Sonneneinstrahlung schützen können“, sagte Borries. Schon jetzt gebe es in Japan Bars, in denen Menschen Sauerstoff tanken können.

Im Bereich der Wohnkapseln sind utopische Entwürfe aus den 60er Jahren wie die „Walking City“ des britischen Künstlers Ron Herron zu sehen. Sie sind aktuellen Beispielen eines „Walking House“ der dänischen Künstlergruppe N55 gegenübergestellt, dessen Prototyp sich tatsächlich 1:1 durch die Landschaft bewegt: Das wandernde Haus sammelt Energie über Solarzellen und kleine Windmühlen. Es gibt ein System für Regenwasseraufbereitung und solare Wassererwärmung. Ein kleines Gewächshaus könnte die Ernährung für die Bewohner sichern. „Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten: Die Häuser könnten Wanderarbeiter beherbergen, als Flüchtlings- oder Auffanglager dienen“, meinte Borries.

Der belgische Architekt Vincent Callebaut hat „Lilypad“ entwickelt, eine schwimmende Insel, die den Klimaflüchtlingen der Zukunft eine neue Heimat bieten soll. Jede der Insel kann 50 000 Menschen beherbergen. Sie ist eine „Ökopolis“, klimaneutral und autark. „Viele Beispiele sind keine Lösungsvorschläge im praktischen Sinne, sondern Bilder, die unsere verkrusteten Vorstellungen vom Leben aufrütteln sollen“, meinte Borries. Bereits jetzt einsetzbar und zusammen mit Obdachlosen hat der US-Künstler Michael Rakowitz „Parasite Shelter“ entwickelt - eine Art aufblasbares Zelt, das an den Ausgangsschächten von Klimaanlagen angedockt wird und so obdachlosen Menschen im Winter ein warmes Zuhause bietet.

www.klimakapseln.de