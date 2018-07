Künstler färbt Weser in Bremen grün

Bremen (dpa) - Der argentinische Künstler Nicolás Uriburu hat am Freitag die Weser in Bremen grün gefärbt. Mehrere hundert Schaulustige beobachteten die Performance anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Museums Weserburg.

Gekleidet in einen giftgrünen Overall kippte Uriburu das wasserlösliche Pulver Uranin eimerweise von einem Boot aus in den Fluss. Im Wasser entstanden knallgrüne Farbwolken, die die Strömung weiter in Richtung Nordsee trieb.

Zuvor hatte der 1937 geborene Konzeptkünstler mit einem Uranin-Drink demonstriert, dass dieser Farbstoff absolut ungiftig und damit umweltverträglich sei: „Man kann das trinken.“ Die spektakuläre Aktion ist der Auftakt der am Samstag beginnenden Sonderausstellung „Farbe im Fluss“ in der Weserburg mit Werken von Jackson Pollock, Andy Warhol und Ai Weiwei.

Stiftung Neues Museum Weserburg Bremen