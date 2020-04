Einparken, zurücklehnen, großes Kino genießen: Vor fast 90 Jahren erfand ein Amerikaner das Autokino. In der Corona-Krise feiert die Einrichtung nun an vielen Orten ein Comeback, weil das Auto einen guten Schutz gegen die Ansteckungsgefahr bietet.

In der Zeppelin Cat Halle A1 in Friedrichshafen sind die Voraussetzungen laut Veranstalter für eine großformatige Filmpräsentation ideal, weil die Infrastruktur größtenteils vorhanden ist und auch das Sonnenlicht in einer abgedunkelten Halle nicht stört.