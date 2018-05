Königswetter zur Traumhochzeit in Windsor

Mehr als 100 000 Menschen auf den Straßen von Windsor, bis zu drei Milliarden an Bildschirmen weltweit – die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai verspricht ein fröhliches, buntes Fest zu werden. Die Generalprobe verlief reibungslos, die Meteorologen sagen für Samstag Sonnenschein, leichten Wind und 21 Grad voraus.

Das Fest in der Stadt westlich von London besteht im Wesentlichen aus vier Teilen: dem Traugottesdienst in der Schlosskirche St. Georg, der 13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit beginnt; einer Kutschfahrt der frisch Vermählten durch das Städtchen und den Schlosspark; einem Empfang mit Mittagessen auf Schloss Windsor (Gastgeberin: die Queen) für die 600 Gäste aus der Kirche sowie eine Auswahl der zusätzlich 2640 Menschen aus dem ganzen Land, die das Ereignis auf dem Schlossgelände miterleben dürfen; schließlich abends ein Fest im kleineren Kreis in Frogmore House, ausgerichtet von Thronfolger Charles (69).

Dem Vater des 33-jährigen Bräutigams wird schon im Gottesdienst eine besondere Aufgabe zuteil: Er darf die Braut zum Altar führen. Meghan Markles Vater Thomas wird nicht da sein. Der 73-Jährige musste sich diese Woche einer Herzoperation unterziehen. Bis zur Kirche wird die Braut von ihrer Mutter Doria Ragland, 61, begleitet; die Sozialarbeiterin und Yoga-Lehrerin hat in den vergangenen Tagen Bekanntschaft mit Charles und dessen Frau Camilla gemacht und war am Freitag zum Tee bei der Königin zu Gast. Hingegen bleiben sämtliche Stiefgeschwister der Braut vom Fest ausgeschlossen. Die 36-Jährige, die für Prinz Harry ihre Schauspielkarriere aufgibt, hat teils seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu ihnen. Hingegen übernimmt Prinz William für Harry die Rolle des „Best Man“, fungiert also als Trauzeuge und hält abends eine Ansprache. Vor sieben Jahren bei Williams und Kates Hochzeit glänzte Harry in dieser Rolle.

Prominente Gäse

Zu den Gästen zählen natürlich allerlei Royals, angeführt von der Queen und dem von einer Hüftoperation genesenen Prinzgemahl Philip (96); die Musiker Edward Sheeran und Elton John sowie die Spice Girls; die Schauspieler Patrick Adams, Sarah Raffery und Rick Hoffman, Markles Co-Darsteller aus der Anwaltsserie „Suits“; der Ex-Fussballer David Beckham, die Modedesignerin Misha Nonoo sowie Jessica Mulroney, Tochter des früheren kanadischen Premierminister Brian und enge Freundin der Braut. Deren Kinder dürfen ebenso Blumen streuen wie William und Kates Kinder George und Charlotte. Hingegen bleibt der vier Wochen alte Babyprinz Louis zuhause. Weder Premierministerin Theresa May noch Oppositionsführer Jeremy Corbyn erhielten eine Einladung.

Für die Schaulustigen, von denen sich viele schon am Freitag die besten Plätze sicherten, gibt es heute übrigens klare Regeln: Konfetti ist verboten, twitterte die Polizei. Das Werfen von Konfetti und anderen Gegenständen sei ein potenzielles Sicherheitsrisiko – und das Saubermachen mühsam.