Königin Silvia ist sparsam mit Süßigkeiten

Was das Naschen angeht, ist die schwedische Königin Silvia (72) eine strenge Großmutter: Süßes verteilt die Monarchin an ihre fünf Enkelkinder nur am Wochenende.

„Süßigkeiten gibt es in Schweden für Kinder nur samstags. Daran halten sich alle“, sagte die Monarchin der Zeitschrift „Bunte“. „Manchmal fragen mich die Kinder: "Ist heute Samstag?" Dann sage ich: "Nein."“

Silvia und ihr Mann König Carl XVI. Gustaf (70) sind schon fünffache Großeltern. Kronprinzessin Victoria (39) hat zwei Kinder - Estelle (4) und Oscar (4 Monate) - genau wie ihre Schwester Prinzessin Madeleine, die Mama von Leonore (2) und Nicolas (1) ist. Ihr Bruder Prinz Carl Philip (37) ist im April zum ersten Mal Vater geworden. Der drei Monate alte Prinz Alexander ist das Nesthäkchen der Familie.