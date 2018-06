Königin Silvia für soziales Engagement ausgezeichnet

Ein vierjähriges Kind ist am Donnerstagabend in der Gorheimer Allee in ein Auto gerannt und hat sich dabei schwer verletzt.

Es war mit seiner Familie gegen 17.45 Uhr auf dem Gehweg beim Mc Donald’s unterwegs. Aus unerklärlichen Gründen rannte das Kind auf Höhe der Bahnüberführung auf die Straße. Dabei wurde das vierjährige Kind von einem Auto erfasst, das aus Richtung Gorheim stadteinwä