König Carl Gustaf weist Pfadfindern den Weg

Berlin/Turku (dpa) - Carl XVI. Gustaf (66), König von Schweden, weist Pfadfindern den Weg in Führungsfragen. Bei einem Welt-Treffen der Pfadfinder im finnischen Turku trat der Monarch am Samstag in blauem Hemd und blauer Mütze auf.

Er eröffnete als Ehrenvorsitzender ihres Weltverbandes ein Seminar über Führungstraining. Begleitet wurde Carl XVI. Gustaf von seiner Frau Silvia (68). Nach Angaben der Gastgeberstadt trafen sich in Turku am Wochenende etwa 100 wichtige Unterstützer der Pfadfinderbewegung aus aller Welt.

Mitteilung Stadt Turku