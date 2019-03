Kölner Festkomitee bezüglich Rosenmontagszug zuversichtlich

Von Schwäbische Zeitung

Unschöne Auswüchse der Fasnacht: Am Samstag nach dem Umzug hatte die Polizei einige Einsätze in der Stadt.

Am frühen Sonntagmorgen ist es vor der Gaststätte „NumBars“ zu einem Handgefecht gekommen, bei dem sich eine Person eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam es gegen 1 Uhr zu Streitereien in der Bar, deshalb wurde ein 34-Jähriger zusammen mit einem Begleiter der Bar verwiesen. Vor der Lokalität gerieten die beiden Männer mit einer Personengruppe aneinander, die Jacken mit der ...