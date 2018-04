Köln steigt aus Bundesliga ab - HSV gewinnt in Wolfsburg

Lidl erweitert sein Sortiment und bietet ab sofort Cannabis-Produkte an. Allerdings ist diese Ware nur in Filialen in der Schweiz erhältlich. Das Unternehmen bietet Hanfblüten an, die als Ersatz für traditionelle Tabakwaren gedacht sind.

Die Blüten bekomme das Unternehmen von einem Start-Up aus dem Thurgau, berichtet Lidl-Schweiz in einer Pressemitteilung. Das Hanf sei ausschließlich in Gewächshäusern der Schweiz angebaut worden und soll als Tabakersatz dienen.