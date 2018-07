Kätzchen Kimba überlebt Kaltwaschgang

Sydney (dpa) - Das Kätzchen Kimba hat einen vollen Waschgang in der Waschmaschine überlebt - inklusive Schleudern. Das vier Monate alte Tier aus Australien kam mit dem Schrecken und entzündeten Augen davon, weil es das Waschmittel nicht vertragen hat, berichtete die Zeitung „Manly Daily“.

„Ich habe die Klamotten in die Maschine gepackt und das Waschpulver, und dann den Kaltwaschgang eingeschaltet, 30 Minuten“, erzählte Herrchen Lindsay Rogers, der seine Wäsche in einem Waschsalon in Sydneys Vorort Manly bringt, der Zeitung. „Als ich anschließend die Tür aufgemacht habe, schaute Kimba raus und machte miau.“

Das weiße Perser-Kätzchen war ziemlich mitgenommen, unterkühlt und im Schockzustand, berichtete Tierarzthelferin Natalie Macdonald. Kimba bekam eine Infusion, und nach zwei Stunden „schnurrte sie wie ein kleiner Motor“, sagte Rogers. Die entzündeten Augen heilten innerhalb von zwei Wochen.