Justin Timberlake: Neues Album und Welttournee

Los Angeles (dpa) - US-Sänger Justin Timberlake (32) nimmt ein neues Album auf und geht auf Welttournee. Am Montag gab der Musiker die Pläne für den Herbst auf seiner Webseite bekannt.

Erst im März hatte Timberlake sein Comeback-Album „The 20/20 Experience“ veröffentlicht, nun will er schon Ende September ein weiteres Album mit zehn neuen Songs in die Läden bringen. Einen Titel hat die Scheibe aber noch nicht. Am Sonntag (Ortszeit) postete Timberlake im Onlinedienst Instagram bereits ein Foto von sich mit einer Gitarre im Tonstudio. Im Vordergrund hängt ein Zettel mit dem Text: „The 20/20 Experience (2 von 2) - 30. September“.

Einen Monat später will Timberlake auf Tour gehen. Der Startschuss für die „20/20 Experience World Tour“ fällt am 31. Oktober im kanadischen Montreal. Seine erste Tour in sechs Jahren führt den Musiker zunächst durch Nordamerika. Zudem sind Konzerte in Europa, Australien und Südamerika geplant.

Mit seinem ersten Album nach sieben Jahren hatte es Timberlake Ende März auf Anhieb an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Schon damals kündigte der Popstar einen zweiten Teil des Albums an, das Datum ließ er zunächst aber offen.

