Justin Bieber und Hailey Baldwin bestätigen Verlobung

Auch die Gemeinde Wolfegg lehnt das Zielabweichungsverfahren in Sachen Kiesabbau im Vogter Teilort Grund ab. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen. Damit reiht sich die Gemeinde unter anderem hinter die Naturschutzverbände sowie die Gemeinden Vogt, Baienfurt und Schlier ein. Der Gemeinderat Baindt wird sich, so ist zu erwarten, am 6. Februar den Stellungnahmen der Gemeinde Baienfurt und dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt anschließen.