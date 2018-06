Popstar Justin Bieber kommt nächstes Jahr für fünf Konzerte nach Deutschland. Der 21-Jährige spielt am 14. September 2016 in Berlin. Danach sind Auftritte in München, Köln, Hamburg und Frankfurt geplant. Der kanadische Sänger veröffentlichte gerade sein neues Album „Purpose“. In den deutschen Charts von Media Control liegt die Platte auf Platz 12. Jetzt geht Bieber auf Welttournee.