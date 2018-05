Juso-Chef rügt SPD-Vizekanzler Scholz: „Braves Arbeiten“ reicht nicht

Die Härle-Brauerei aus Leutkirch darf ihre Biere weiter nicht mit dem Wort „bekömmlich“ bewerben. Das hat am Donnerstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Nach Ansicht der Richter suggeriert die Werbung, Härles Bier sei weniger gefährlich für die Gesundheit als andere alkoholische Getränke. Wer so wirbt, verstößt aber gegen EU-Recht zum Verbraucherschutz. Schon bevor die Verhandlung überhaupt anfing, wurde Härles Bier aus dem Gericht verbannt.