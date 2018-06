Junges Paar wegen Terrorismusverdachts in London festgenommen

Wegen des Verdachts auf terroristische Straftaten in Syrien ist ein junges Paar aus England am Londoner Flughafen Heathrow festgenommen worden. Der 20 Jahre alte Mann und die 19-jährige Frau aus Walsall bei Birmingham waren am späten Abend mit dem Flugzeug aus Istanbul gekommen, wie die Polizei mitteilte. Für die Fluggäste habe keine Gefahr bestanden, die Festnahmen seien geplant gewesen.