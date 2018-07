Juncker: Union-Asylkompromiss wohl mit EU-Recht vereinbar

Von Deutsche Presse-Agentur und Klaus Bergmann, Jens Mende, Christian Kunz

Joachim Löw will seinen Traumjob weiter ausüben, auch wenn er den Neubeginn nach dem historischen Vorrunden-Aus in Russland mit einem schweren WM-Rucksack angehen muss. Nach einigen Tagen Bedenkzeit im Anschluss an den Tiefpunkt der Nationalmannschaft beim blamablen 0:2 gegen Südkorea übermittelte der Bundestrainer dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) seine Entscheidung zum Weitermachen. Nach dpa-Informationen tat Löw dies bereits am Montagabend. „Sport Bild“ und „Bild“ verbreiteten die Nachricht von Löws Entscheidung am Dienstag als erste Medien.