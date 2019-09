Juncker: Brexit ist Höhepunkt einer kontinentalen Tragödie

Das Video von einer türkischen Hochzeit am 4. Mai dieses Jahres in der Region hat bundesweit Aufsehen erregt. Darauf zu sehen ist, wie mehrfach mit Pistolen in die Luft geschossen wird.

Der Vorfall, der bislang der Polizei so nicht bekannt war, beschäftigt mittlerweile die Ermittler von drei Polizeipräsidien mit Sitz in Aalen, Ulm – und auch Kempten.

Denn die Reise der Hochzeitsgesellschaft startete in Aalen und endete im Landkreis Neu-Ulm, in Elchingen.