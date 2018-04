Julya Rabinowich erhält Friedrich-Gerstäcker-Preis

Weil Unbekannte in einer Schule in Bad Urach einen Umschlag mit den Deutsch-Prüfungsaufgaben für Realschüler geöffnet haben, werden die Deutschprüfungen landesweit auf den 27. April verschoben. Eigentlich hätten sie am Mittwoch geschrieben werden sollen. Im Schulamtsbezirk, der die Landkreise Sigmaringen und Zollernalb umfasst, sind insgesamt 1100 Schüler betroffen, im Kreis Sigmaringen 388. Für die Realschulen hat die Verschiebung der Prüfung weitreichende Folgen: Sie bekommen insbesondere mit der Organisation der Abläufe massive Probleme.