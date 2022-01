Jürgen Drews verletzt sich bei Fahrrad-Sturz

Hoffentlich hat er bald wieder alles im Griff: Der Schlagersänger Jürgen Drews (76) hat sich bei einem Sturz mit dem Rad an der Hand verletzt.

Der Musiker - bekannt für Evergreens wie „Ein Bett im Kornfeld“ und „Wieder alles im Griff“ - veröffentlichte in den sozialen Medien Fotos, die ihn in einem Arzt-Zimmer zeigen - mit dem Arm in einer Gipsschiene. Sorgen brauche man sich um den „König von Mallorca“ aber keine machen, versicherte Drews. „Alles halb so schlimm“, schrieb er. Es sei bei einem Fahrradsturz passiert.

Eine Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es handle sich um einen „leichten Bruch“ in der Mittelhand. Aber Drews gehe es sehr gut, er sei zu Hause. Banjospielen sei allerdings momentan nicht drin - es handle sich um die Greifhand. Das gehe aber auch wieder, wenn die Verletzung verheilt sei.

