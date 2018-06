Judith Holofernes: Alle sollten weniger arbeiten

Stuttgart (dpa) - Die Sängerin und zweifache Mutter Judith Holofernes findet, dass alle Menschen weniger arbeiten sollten. Berufstätige Mütter hätten es schwer, sagte die Frontfrau von Wir sind Helden der Zeitschrift „Sonntag Aktuell“.

„Zu kleinen Kindern würde es am besten passen, wenn beide Elternteile am Tag so vier Stunden arbeiten“, erklärte die 37-Jährige. „Dann wäre man nicht ständig an der Überforderungsgrenze.“ Holofernes geht im April mit ihrem Soloalbum „Ein leichtes Schwert“ auf Tournee.

